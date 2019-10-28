Граждане Уругвая выберут президента во втором туре, ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов, свидетельствуют данные избиркома, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выборы в этой латиноамериканской стране являются обязательными для избирателей, за неучастие без уважительной причины налагается штраф. В первом туре побеждает тот кандидат, который набирает больше 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, то второй тур должен состояться 24 ноября.

Кандидат Даниэль Мартинес, который представляет левое движение "Широкий фронт" (Frente Amplio), набирает чуть более 40% голосов. Его ближайший соперник Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии – около 30%.



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