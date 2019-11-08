Французских полицейских будут судить за насилие над "желтыми жилетами"

Два сотрудника французской полиции, подозреваемые в чрезмерном насилии в отношении участников манифестаций "желтых жилетов", предстанут перед исправительным судом Парижа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В обоих случаях речь идет о действиях стражей порядка, направленных против агрессивных демонстрантов 1 мая 2019 года. В частности, один из полицейских был запечатлен на видео, когда бросал в толпу протестующих массивный булыжник, который до этого кто-то кинул в полицейских. Второго подозревают в том, что он избил участника манифестации, из-за чего тот был вынужден обратиться к врачу и получил справку о нетрудоспособности на 8 дней.

Кроме того, прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что из 212 расследований, начатых в отношении стражей порядка после столкновений на манифестациях, 146 завершены.

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