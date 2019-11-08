Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами

Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, мигранты приехали из города Хайфон, а также из провинций Нгеан, Хатинь, Куанг Бин и Тхыа Тхиен Хуэ. Власти Вьетнама и Великобритании совместно расследуют инцидент.

Министерство выразило глубокие соболезнования семьям погибших.

Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди них были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.

В начале ноября в Дублине был задержан и предстал перед судом пятый обвиняемый в причастности к гибели мигрантов - 23-летний Имон Харрисон. Против него выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции. Британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию.

Судья Высокого суда Ирландии Дональд Бинчи по завершении кратких предварительных слушаний постановил оставить обвиняемого под стражей до начала рассмотрения дела по существу 11 ноября. Британия инициировала процедуру экстрадиции Харрисона.

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