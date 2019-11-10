Власти Ирака пообещали реформы и исключили силовое решение кризиса в стране

Власти Ирака не допустят силового решения в отношении не стихающих с октября протестов в стране, обещают начать общенациональный диалог и провести коренные реформы, чтобы вернуть достойную жизнь народу страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента республики Бархама Салеха, организовавшего в воскресенье во дворце Ас-Салям в Багдаде встречу, на которой присутствовали премьер-министр Адель Абдель Махди, спикер Совета представителей (парламент) Мухаммед аль-Халбуси и председатель Высшего судебного совета Фаик Зейдан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем, в частности, указывается на то, что "мирные народные протесты являются законным движением за реформы", которые "иракцы, стремящиеся к свободной и достойной жизни, заслуживают после многих лет тирании, войны, насилия и коррупции".

"Участники встречи подтвердили твердую позицию воздерживаться и не принимать никаких решений, предусматривающих силовое решение в отношении мирных акций, и будут привлекать к строгой ответственности за любую конфронтацию, приводящую к чрезмерному насилию", - отметили они, пообещав, что ни один из манифестантов не останется под арестом. В заявлении подчеркивается, что органы исполнительной и судебной власти уже приступили к юридической работе по возбуждению уголовных дел в отношении коррупционеров, пообещав, что "никто, независимо от положения и статуса", не сможет избежать правосудия, призвав "соблюдать мирный и демократический характер демонстраций".

Иракские лидеры заявили также, что уже ведется работа по принятию нового закона о выборах, чтобы он гарантировал справедливую и конкурентную борьбу на них, "повысил шансы молодежи попасть в парламент и внести вклад в формирование политики своей страны" и помог сформировать "действительно независимую, профессиональную и эффективную Высшую избирательную комиссию". "Мы уже начали подготовку к общенациональному диалогу по пересмотру системы управления и конституции", - сказали они, заверив, что власти отдали четкие приказы силовикам не допускать использования летального оружия и "любых форм насилия в отношении демонстрантов".

В Ираке с начала прошлого месяца не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

По данным парламентского комитета по правам человека за время протестов их жертвами стали 319 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности. Пострадали около 15 тыс.

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