Facebook запускает свой сервис онлайн-платежей

13 ноября 2019 01:05 (UTC+04:00)

Компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте компании, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, новый сервис позволит сохранять платежную информацию в приложениях, которую не нужно будет вводить каждый раз, когда пользователь захочет сделать покупку.

Сервис будет запущен на этой неделе в соцсетях Facebook и Instagram для пользователей, проживающих на территории США. Им можно будет воспользоваться для сбора средств, покупок в игровых приложениях и приобретения билетов на мероприятия. Компания заявляет, что в дальнейшем планирует предоставить доступ к сервису на территории других стран.

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