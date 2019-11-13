Конституционный суд Боливии одобрил переход полномочий главы государства сенатору Аньес

Конституционный суд Боливии во вторник признал законность решения второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" взять на себя полномочия главы государства после ухода в отставку президента, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в постановлении суда, "с учетом того, что необходимость передачи президентской власти вызвана отсутствием президента республики", для передачи полномочий главы государства "не нужно ни принятие закона, ни решение парламента".

Ранее Аньес заявила, что берет на себя обязанности президента, и пообещала как можно скорее провести новые выборы главы государства.

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