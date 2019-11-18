Пакистан успешно испытал ракету "Шахин-1"

18 ноября 2019 14:57 (UTC+04:00)

Вооруженные силы Пакистана в понедельник заявили, что успешно испытали баллистическую ракету собственной разработки "Шахин-1" класса "земля-земля", способную поражать цели на расстоянии до 650 километров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты "Шахин-1", способной доставлять все типы боеголовок на расстояние до 650 километров. Пуск был осуществлен в целях обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил армии", - говорится в сообщении пресс-службы армии Исламской Республики, размещенном в ее аккаунте в Twitter.

Испытание ракеты "Шахин-1" состоялось спустя несколько дней после того, как ВС Индии, которую с Пакистаном связывают непростые отношения, провели тестовый пуск собственной ракеты "Агни-2", способной доставлять ядерный заряд.

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