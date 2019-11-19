Samsung может уступить Intel лидерство на рынке полупроводников

Компании Samsung Electronics и SK Hynix могут потерять принадлежащие им сейчас первое и третье места на мировом рынке полупроводников. Об этом сообщает во вторник южнокорейский телеканал KBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прогнозе указано, что в этом году совокупные продажи крупнейших пятнадцати профильных мировых компаний сократятся примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, составив $314,9 млрд. При этом показатель Samsung Electronics сократится на 29%, до $55,6 млрд, в результате чего она опустится с первого на второе место в списке. Продажи продукции SK Hynix, как ожидается, снизятся на 38%, до $22,8 млрд, в результате чего компания переместится с третьего на четвертое место.

Вместе с тем, американская Intel выйдет на первое место, а тайваньская TSMC - на третье.

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