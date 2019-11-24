И.о. главы Боливии подпишет закон о проведении новых выборов президента 24 ноября

24 ноября 2019 09:44 (UTC+04:00)

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что подпишет одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра в 10:00 я подпишу "Закон об особом и временном режиме для проведения всеобщих выборов", одобренный парламентом", - написала она в субботу вечером в Twitter.

Аньес также поблагодарила парламентариев за то, что они одобрили документ, который предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов высшего избирательного суда (ВИС) в течение 20 дней со дня вступления закона в силу. В течение двух дней после вступления в должность члены ВИС должны будут назначить дату выборов.

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