Военные ликвидировали четырех боевиков в Афганистане

25 ноября 2019 11:33 (UTC+04:00)

Не менее четырех боевиков движения "Талибан" ликвидированы в результате ударов афганских ВВС в уезде Алмар провинции Фарьяб. Об этом сообщил в понедельник телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации минобороны Афганистана, уничтожен полевой командир талибов Мавлави Абдул Гафар, контролировавший территорию уезда.

За последние восемь месяцев войска правительственной армии провели более 2 тыс. антитеррористических операций

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