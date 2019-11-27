Глава МИД Мексики обсудит с Помпео планы Трампа приравнять наркокартели к террористам

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео планы вашингтонской администрации объявить наркокартели из латиноамериканской страны террористическими группировками. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении мексиканского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел свяжется со своим коллегой Майклом Помпео, чтобы обсудить этот вопрос, имеющий большое значение для двусторонних отношений", - указывается в документе. Власти Мексики намерены "в кратчайшие сроки" добиться проведения встречи на высоком уровне, чтобы представить свою позицию и ознакомиться с точкой зрения властей США.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник интервью радиоведущему Биллу О'Райли заявил, что готов объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.