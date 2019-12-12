Чилийское судно обнаружило предполагаемые обломки разбившегося С-130

12 декабря 2019 05:36 (UTC+04:00)

Чилийское судно обнаружило в среду в 30 километрах от точки последнего контакта с самолётом ВВС Чили С-130 детали, которые могут принадлежать пропавшему борту, говорится в коммюнике ВВС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Находка, которая была сделана чилийским судном Antartic Endevour, может являться остатками губок внутренних топливных баков, размещенных в крыльях С-130. Они направлены на континент для получения экспертных заключений", - говорится в заявлении.

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали самолёт потерпевшим крушение и продолжают поиски судна и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

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