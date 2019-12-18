Силы Хафтара окружили Триполи с суши

Ливийская национальная армия (ЛНА), ведущая наступление на столицу страны Триполи, взяла его в кольцо. Об этом, как передает Trend, заявил РИА Новости начальник по моральной подготовке ЛНА бригадный генерал Ахмед Махджуб.

По словам военного, в ряде районов Триполи, удерживаемого Правительством национального согласия (ПНС), сейчас "идут уличные бои".

"Сейчас было взято в кольцо от моста аз-Захра до эль-Бакиа. Они (отряды ПНС) отошли оттуда полностью, и наши отряды встретились друг с другом. Таким образом столица полностью окружена (с суши)", — заявил Махджуб.

Ранее Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Глава ПНС Файез Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.

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