Абэ обсудил с Трампом по телефону ситуацию вокруг КНДР

21 декабря 2019 20:11 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава японского правительства заявил журналистам по итогам беседы.

"Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия", - сказал он. Абэ также раскритиковал нынешнюю политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с его стороны, включая ракетные пуски. "Необходимо работать над денуклеаризцией посредством мирного диалога", - добавил премьер.

Вместе с тем он не привел никакой информации о том, обсудили ли стороны состоявшийся в пятницу и субботу визит президента Ирана Хасана Роухани в Токио.

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