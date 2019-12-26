Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах выросло до 12 человек

26 декабря 2019 08:36 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек стали жертвами тайфуна "Урсула" на Филиппинах, 16 пропали без вести, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местных официальных лиц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем на острове Лейте в центральной части Филиппин.
По сообщению телеканала, семь человек погибли, 12 пропали без вести в провинции Илоило. В то же время, в провинции Восточный Самар жертвами "Урсулы" стали четыре человека, еще столько же считаются пропавшими без вести.

В свою очередь, агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на филиппинских официальных лиц, что жертвами "Урсулы" стали 16 человек.

Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.

Сообщается, что тайфун "Урсула" движется со скоростью 20 километров в час, а скорость ветра в порывах может достигать 54 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру пятницы или в субботу.

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