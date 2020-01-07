Суд Токио конфисковал внесенный Карлосом Гоном залог в размере почти $14 млн

7 января 2020 08:32 (UTC+04:00)

Окружной суд Токио во вторник принял решение конфисковать залог, который за помещение под домашний арест внес бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сумма залога составляет 1,5 млрд иен (более $13,8 млн).

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент не известно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть Японию. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

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