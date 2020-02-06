В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек

6 февраля 2020 00:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 85 человек пострадали в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Al-Sumaria.

По данным иракских СМИ, столкновения произошли на площади ас-Садрейн между демонстрантами и сторонниками влиятельного шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра.

"Зафиксировано 85 пострадавших, некоторые из них серьезно ранены в результате событий, происходящих в центре провинции Наджаф", - сообщил источник телеканала.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.

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