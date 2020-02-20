В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Около 60 человек пострадали в крупном происшествии с участием десятков автомобилей в Монреале. Людей все еще вытаскивают из машин, шоссе 15 на Южном берегу остается закрытым в обоих направлениях", - написал телеканал CBC в Twitter.
Radio Canada в свою очередь уточняет, что речь идет о 200 автомобилях. Произошел разлив топлива.
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