Первую группу туристов из Гонконга с Diamond Princess доставили домой

Первую группу гонконгских туристов с борта круизного лайнера Diamond Princess в четверг утром доставили в Гонконг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Чартерный самолет со 106 туристами приземлился в международном аэропорту Гонконга в четверг в 8.30 по местному времени. Спустя 10 минут двери самолета были открыты, туристы вышли из самолета в масках и с номерами, после чего на автобусах их доставили на объект, где они будут проходить 14-дневный карантин.

Всего на судне находились 354 жителя Гонконга.

Судно Diamond Princess находится в порту Йокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 3000 человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля.

В четверг скончались первые заразившиеся на Diamond Princess: в больнице Японии умерли мужчина и женщина, им было около 80 лет.