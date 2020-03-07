В Мексике неизвестные открыли огонь по сотрудникам прокуратуры
Неизвестные преступники в пятницу открыли огонь по сотрудникам региональной прокуратуры в районе Лас-Уэртас в городе Тлакепаке (штате Халиско) на западе Мексики. В ходе перестрелки погибли по меньшей мере два человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сведений о личностях убитых обнародовано не было. К месту столкновения были направлены сотрудники муниципальных и федеральных силовых структур, а также один вертолет. Руководство прокуратуры призвало население не появляться в районе, где произошло нападение.
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