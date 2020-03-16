Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин

Президент Филиппин Родриго Дутерте поместил крупнейший остров страны Лусон на усиленный карантин в связи с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал ABS-CBN.

В соответствии с документом, усиленный карантин предусматривает строгое нахождение жителей на карантине по месту проживания, временный запрет на пользование транспортом, контроль за поставками продуктов питания и основными медицинскими услугами и повышенное присутствие военнослужащих на острове для контроля за соблюдением карантина.

Количество заболевших новым коронавирусом на Филиппинах по последним данным достигло 140, 11 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.