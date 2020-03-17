В Мексике сообщили о 29 новых случаях коронавируса

Генеральный директор службы профилактики минздрава Мексики Рикардо Кортес заявил о 29 новых случаях коронавируса, которые зафиксированы за последние сутки, общее число заболевших составляет 82 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время у нас есть 82 подтвержденных случая, 90 процентов пациентов имеют легкие симптомы и получают амбулаторную помощь. После обследования и тестов они с предосторожностью направляются домой", - сказал Кортес.

По словам чиновника, из всей массы заболевших лишь двое продемонстрировали тяжёлые синдромы ОРВИ.

Власти страны сообщили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.

Крупные вузы страны, в которых были зафиксированы случаи заболеваний, также частично отменяют занятия с 17 марта.

Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.