Абэ объявит режим ЧС в Токио и Осаке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить в ряде городов страны локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, режим ЧС будет распространяться на Токио и Осаку, где в последние дни наблюдается резкий рост числа инфицированных. Как ожидается, официально о введении режима ЧС будет объявлено в ближайшее время, отмечает агентство.