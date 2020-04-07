Бывшего вице-президента Аргентины перевели из тюрьмы под домашний арест

Федеральный суд Аргентины постановил в понедельник перевести бывшего вице-президента республики Амадо Буду, приговоренного к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы по делу о коррупции, под домашний арест. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судья посчитал, что с учетом того, что приговор Буду не был подтвержден всеми вышестоящими инстанциями, в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, экс-чиновник может отбывать наказание у себя дома.

Бывший вице-президент будет доставлен в свою квартиру в столице Аргентины с надетым электронным браслетом.

В августе 2018 года Буду был признан виновным в получении взятки и "ведении деятельности, несовместимой с государственной должностью". Судья пришел к выводу, что обвиняемый в его бытность министром экономики (2009-2011) оказывал содействие частной печатной компании Ciccone Calcografica и спас ее от банкротства в обмен на долю в ней. После вынесения приговора бывшего вице-президента доставили в тюрьму.

В августе прошлого года Буду был также приговорен к трем годам тюрьмы условно по делу о подделке документов. Согласно аргентинскому законодательству, условный срок назначается только в случае, если это первый обвинительный вердикт. Таким образом, если вышестоящие инстанции подтвердят все приговоры в отношении Буду, ему может грозить в общей сумме более восьми лет тюрьмы.

Буду, занимавший государственные посты в правительстве экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер (2007-2015), является фигурантом еще нескольких судебных дел. Его подозревают в отмывании денег и получении взяток от предпринимателей.