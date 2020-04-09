ЮНИСЕФ увеличил бюджет для поддержки КНДР в 2020 году

Другие страны 9 апреля 2020 12:14 (UTC+04:00)
ЮНИСЕФ увеличил бюджет для поддержки КНДР в 2020 году

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) увеличил бюджет программ помощи КНДР в текущем году до $22,5 млн, что почти на $3 млн больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжительные периоды засухи, наводнения и ограниченные объемы сельскохозяйственных урожаев, которые стали причиной нестабильной продовольственной ситуации в 2019 году, вероятно, продолжатся и в 2020 году", - отмечает ЮНИСЕФ причины выделения дополнительных средств.

Согласно докладу, порядка $9,9 млн необходимы для предоставления продовольственной помощи, $5,8 млн будут использованы для обеспечения доступа к питьевой воде и поддержания гигиены, еще $6,8 млн потребуются для медицинского обслуживания населения.

Всего организация в 2020 году планирует обеспечить витаминами и питательными добавками около 1,6 млн детей в возрасте до пяти лет и предоставить базовый набор медикаментов для 6 млн граждан КНДР.

7 февраля агентство Yonhap сообщило, что Совет Безопасности ООН разрешил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программе и американской благотворительной организации "Фонд Юджина Белла" осуществлять проекты в КНДР. В частности, они получили право на поставки в страну диагностического оборудования, сельскохозяйственного инвентаря и средств для кампании по борьбе с туберкулезом в Cеверную Корею.

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