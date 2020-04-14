Депутаты парламента Японии сократят свои зарплаты в знак солидарности с населением

Правящие и оппозиционные партии Японии договорились во вторник сократить зарплаты депутатов обеих палат парламента на 20% в знак солидарности с гражданами страны, переживающими падение доходов из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать в течение года. Об Этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство Kyodo.

После консультаций между партиями соответствующий законопроект будет оперативно внесен на утверждение в парламент.

Депутаты обеих палат в месяц получают по 1 млн 294 тыс. иен (почти $12 тыс.) каждый. Средства, полученные путем урезания зарплат парламентариев, пойдут на компенсации и выплаты населению в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции. Аналогичные меры уже предпринимались в Японии после того, как в 2011 году северо-восток ее главного острова Хонсю серьезно пострадал от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1".

В Токио и еще шести префектурах страны с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этой зоне закрыты многие увеселительные заведения, бары, другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, и условия выполнения режима ЧС различаются в зависимости от района. Власти настоятельно просят население не покидать дома без особой необходимости, однако пропускная система и другие жесткие ограничения пока не вводятся.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии к настоящему моменту превысило 8,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Умерли 158 пациентов с коронавирусом.