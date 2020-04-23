БАКУ /Trend/ - Украина запретила проведение каких-либо мероприятий в связи с т.н. "геноцидом армян", передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, МИД Украины также сделал предупреждение официальным лицам страны, чтобы те не произносили выражение "геноцид армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя, совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.