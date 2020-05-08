Премьер Японии по-прежнему готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава японского правительства заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Sankei Shimbun.

"[Такая позиция] совершенно не изменилась. И мы предпримем всевозможные шаги по самым различным каналам", - отметил он, подчеркнув, что приложит все усилия для того, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных северокорейской разведкой.

Синдзо Абэ в прошлом году неоднократно открыто заявлял, что готов провести встречу с лидером КНДР. По мнению главы японского правительства, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.