Космическая группа вооруженных сил начинает действовать в Японии

Космическая оперативная группа Вооруженных сил Японии начнет действовать 18 мая и будет, в частности, следить за безопасностью спутников страны на орбите. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Таро Коно.

"Защита спутников от космического мусора - это чрезвычайно важная задача, - сказал он. - Группа поначалу будет состоять из двадцати специалистов, однако ее размеры предполагается расширять". По словам министра, подразделение будет также следить за метеоритами и другими космическими телами, которые могут представлять угрозу орбитальным аппаратам и наземным объектам.

Оперативная группа разместится на базе ВВС Японии в городе Футю в столичной префектуре. Предполагается, что она будет действовать в тесном контакте с вооруженными силами США и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).