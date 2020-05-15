Разработки Канады для борьбы с коронавирусом вызвали интерес иностранных спецслужб

Исследования Канады в области борьбы с новым коронавирусом могут быть "желанными целями" иностранных разведок. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Канадской службе безопасности и разведки (CSIS) полагают, что серверы канадских научно-исследовательских центров, в которых содержится информация о последних достижениях страны в области изучения нового коронавируса, могут подвергнуться атаке хакеров по запросу третьих стран. Риск подобных атак, как считают в CSIS, "постоянно увеличивается".

В связи с этим канадские спецслужбы уже ведут активную работу с исследовательскими организациями, чьи разработки могут представлять потенциальный интерес для разведок других государств. Какие именно страны подозревают в шпионской деятельности спецслужбы Канады, не сообщается.

Оттава уже направила свыше 1,1 млрд канадских долларов ($780 млн) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения. 13 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.