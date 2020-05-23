Число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 80

Количество погибших в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи выросло до 80. Об этом в пятницу со ссылкой на представителя пакистанских властей сообщила газета Doon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в настоящее время невозможно сказать, были ли все погибшие пассажирами или среди них есть жители дома, на который рухнул самолет.

Ранее пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф сообщала о 66 жертвах катастрофы.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.