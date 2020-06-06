В Индонезии четыре человека погибли при крушении вертолета

Другие страны 6 июня 2020 18:13 (UTC+04:00)
В Индонезии четыре человека погибли при крушении вертолета

Четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали при крушении в субботу индонезийского военного вертолета в провинции Центральная Ява. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел во время летной подготовки. Вертолет начал падать, загорелся и затем взорвался. При этом проверка, проведенная перед полетом, показала, что летательный аппарат находится в хорошем состоянии.

Как отметил представитель военных, для выяснения причин случившегося будет проведено расследование.

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