Первый, пилотный этап открытия торговых центров в столице Колумбии начнется 8 июня и продлится до 14 июня. Об этом в субботу сообщила мэр Боготы Клаудия Лопес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 8 июня по 14 июня начнется пилотный проект открытия торговых центров", - заявила градоначальница, выступление которой транслировалось на странице мэрии в Facebook.

Лопес отметила, что все, кто хочет принять участие в пробном этапе, должны зарегистрироваться на сайте мэрии. Торговые центры, которые получат разрешение, должны будут строго соблюдать протоколы биобезопасности и следить, чтобы количество посетителей не превышало 35% возможной заполняемости.

26 мая колумбийский министр торговли, промышленности и туризма Хосе Мануэль Рестрепо заявил, что все торговые центры страны возобновят свою работу 1 июня. Позже мэр Боготы заявила, что режим карантина будет сохранятся в столице до 15 июня и это исключает возможность возобновления работы коммерческих магазинов до указанной даты.