В Токио заявили, что проведение Олимпиады не зависит от выпуска вакцины от коронавируса

Успех в разработке вакцины от нового коронавируса не является условием проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в следующем году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Насколько мне известно, организаторы в лице Оргкомитета "Токио 2020" и Международного олимпийского комитета (МОК) не ставят разработку вакцины условием проведения соревнований", - сказал он. По словам Суги, при этом роль вакцины для возвращения к нормальной жизни после пандемии, безусловно, очень важна.

В среду оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.