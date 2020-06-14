Число заразившихся коронавирусом в Японии за сутки увеличилось на 75

Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за прошедшие сутки составило по крайней мере 75, включая 47 в Токио. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные японского Минздрава.

Число новых случаев инфицирования в стране растет на протяжении всей недели - это касается как Токио, который остается главным очагом распространения коронавируса в Японии, так и страны в целом. Стоит отметить, что в прошлое воскресенье прирост новых выявленных случаев составлял 38, включая 13 в Токио.

В то же время в Японии за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового летального исхода среди заболевших - общее число смертей осталось на отметке 940.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в опубликованном воскресенье обращении подчеркнул, что наступление летней жары не означает, что распространение инфекции прекратится само собой.

"Инфекция распространяется и в таких невероятно жарких странах на Ближнем Востоке, как Катар, поэтому лето - не повод чувствовать облегчение", - подчеркнул глава японского правительства.

Большинство новых выявленных случаев в последние дни - среди посещавших рестораны или увеселительные заведения в вечернее время суток, в первую очередь в Токио. В настоящее время японская столица находится на третьей фазе снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса - на территории города возобновляют работу, в частности, караоке, залы игровых автоматов, парки развлечений. Ожидается, что полное снятие ограничений, которое позволит ресторанам и развлекательным заведениям вернуться к обычному графику работы, может произойти уже 19 июня. Сейчас они вынуждены закрываться около 22:00.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 18 241. Около 70 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, более 16 тыс. человек выздоровели.