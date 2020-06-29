Xiaomi занимается разработкой автомобиля

Китайская корпорация Xiaomi, которая занимается производством гаджетов и техники, начала работу над собственным автомобилем. Xiaomi представила в китайском сервисе микроблогов Weibo тизер новинки, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Пока подробности нового автомобиля компания не раскрывает.

Xiaomi создает внедорожник. Этот автомобиль будет похож по дизайну на Suzuki Jumny или же Mercedes G-klasse.

Китайский производитель поддерживает связи с видными игроками китайского авторынка: они смогут предоставить все необходимые мощности для производства.

По мнению экспертов рынка, возможность выхода автомобиля подтверждается тем, что в прошлом 2019 году компания вложила большие деньги в Xiaopeng Motors.

Помимо этого Xiaomi ранее анонсировала поставки электрокара P7: он может стать прототипом будущего машины.