Судебные слушания по делу стрелка из Крайстчерча начнутся 24 августа
Судебные слушания по вопросу о вынесении приговора для Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении теракта в новозеландском Крайстчерче 15 марта прошлого года, начнутся 24 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета The New Zealand Herald.
Дата слушаний переносилась уже несколько раз. В конце мая The New Zealand Herald информировала, что окончательная дата судебного заседания по делу о теракте в Крайстчерче будет назначена 13 июля. Последний перенос был обусловлен эпидемиологическими ограничениями, введенными правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса.
Отмечается, что слушания начнутся в 10:00 по местному времени (02:00 GMT+4) 24 августа в Верховном суде Крайстчерча.
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