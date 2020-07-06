Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Ракета типа "Катюша" упала в понедельник на территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Отмечается, что боеприпас не взорвался.
Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.
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