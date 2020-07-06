Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пропавшими без вести числятся 11 человек, их поиски продолжаются.

Ранее власти ряда расположенных на острове префектур издали распоряжение об эвакуации около 1,22 млн человек. При этом 950 тыс. из них проживают в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки.

По данным метеорологического управления Японии, сильные ливни будут продолжаться на Кюсю в течение понедельника. Между тем основной циклон переместился восточнее, в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам. Глава японского правительства также подчеркнул, что эвакуационные центры будут организованы в соответствии со всеми необходимыми мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.