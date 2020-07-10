В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент

Парламентские выборы начались в пятницу в Сингапуре, участие в них, помимо правящей с 1965 года Партии народного действия (ПНД), принимает рекордное число оппозиционных партий - 12. Как сообщили представители избирательной комиссии, в этом раз проголосовать должны более 2,65 млн граждан республики, достигших 21 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно конституции, партия, набравшая наибольшее число голосов, сформирует новый состав правительства, который затем утвердит президент. Как ожидается, основу будущего кабинета составят представители так называемого четвертого поколения лидеров, центральной фигурой которого стал вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит. По оценкам местных наблюдателей, именно этот политик займет пост премьера. Нынешний глава правительства Ли Сянь Лун неоднократно заявлял, что покинет должность до 2022 года.

Избирательные участники будут работать до 20:00 (15:00 мск), а предварительные результаты будут опубликованы через несколько часов после завершения голосования. В связи с пандемией участие в голосовании не смогут принять пациенты с коронавирусом, находящиеся в стационаре или же во временных изоляционных центрах. Избирателям, которым предписан домашний карантин, а также людям с температурой и симптомами ОРВИ власти настоятельно рекомендуют приходить в последний час перед закрытием участков.