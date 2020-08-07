Ким Чен Ын посетил пострадавший от наводнения район на юго-западе КНДР
Ким Чен Ын совершил поездку в пострадавший от наводнения район провинции Хванхэ-Пукто на юго-западе страны. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По результатам проведенной инспекции Ким Чен Ын дал указание направить военнослужащих Корейской народной армии (КНА) на ликвидацию последствий наводнения. Лидер страны также поручил обеспечить пострадавших предметами первой необходимости и решить вопрос с их временным расселением.
Согласно информации ЦТАК, наводнение произошло из-за прорыва местной плотины, вызванного обильными осадками. В результате были подтоплены более 700 домов, удар стихии также привел к разрушению 179 жилых строений.
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