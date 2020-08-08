На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации из-за разлива нефти у берегов острова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Би-би-си". Полиция Маврикия начала расследование.

Утечка горючего произошла с сухогруза MV Wakashio, который 25 июля сел на мель в районе коралловых рифов. Команда была эвакуирована с судна.

В воду попали тонны нефти. Огромное пятно наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризм: многочисленных отдыхающих привлекает уникальная природа и коралловые рифы, которые теперь оказались под угрозой. Экологи предупреждают, что погибнуть могут тысячи животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики острова.

Власти Маврикия признали, что не имеют опыта, как поступать в подобных ситуациях, и обратились за помощью к Франции. Париж уже обещал содействовать.

Владелец судна также заявляет, что пытается остановить утечку.

MV Wakashio принадлежит японской компании, но шел под панамским флагом. Он был не загружен, но на борту было около 4 тысяч тонн топлива.