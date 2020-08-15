Полиция Колумбии задержала почти 100 человек на вечеринке за нарушение карантина

Представители колумбийской полиции провели рейд в одном из районов столицы страны, в результате которого были задержаны почти 100 граждан, устроивших вечеринку во время карантина. Об этом в субботу сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, рейд прошел в ночь на субботу в центральной части Боготы. На на месте вечеринки были обнаружены 95 человек, среди которых были несовершеннолетние. Все они были доставлены в ближайший полицейский участок.

Отмечается, что приглашения на секретную вечеринку рассылались через социальные сети.