Порядка 60 человек спасли из-под завалов здания в Индии
Порядка 60 человек спасено из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в понедельник в индийском штате Махараштра. 15 человек получили ранения и травмы, по меньшей мере один человек погиб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник телеканал NDTV.
По информации телеканала, спасательные работы на месте инцидента продолжаются. По его данным, под завалами могут оставаться еще 25 человек.
Ранее информационное агентство ANI сообщило, что под обломками здания, обрушившегося в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи, всего могли оказаться до 200 человек.
Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.
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