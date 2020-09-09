Тайфун повредил около 2 тыс. домов в восточной провинции КНДР

По меньшей мере 2 тыс. домов в восточной провинции КНДР Хамгён-Намдо оказались поврежденными или разрушенными в результате воздействия тайфуна "Майсак", который обрушился на территорию страны в начале сентября. Такие данные были озвучены в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что тропический шторм также повредил мосты, автомобильные и железные дороги в этом регионе, что серьезно нарушило транспортное сообщение. Лидер страны распорядился к декабрю завершить восстановительные работы в провинции и построить новые дома на месте разрушенных. К работам будут привлечены военнослужащие Корейской народной армии (КНА).

Тайфун "Майсак", обрушившийся в начале сентября на Японию, Южную Корею, КНДР, а также Приморье, привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.