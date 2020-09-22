Прокуратура Южной Кореи обыскала дом сына министра юстиции

Прокуратура Республики Корея провела обыск в доме сына министра юстиции Чху Ми Э в связи с ведущимся в ее отношении расследованием. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Чху Ми Э подозревают в превышении служебных полномочий. Следствие полагает, что в 2017 году, будучи в тот момент главой правящей Демократической партии "Тобуро", она добилась незаконного продления отпуска по состоянию здоровья для своего сына, проходившего обязательную службу в вооруженных силах страны.

Установлено, что изначально он получил увольнение на 10 дней по болезни. Затем этот период был продлен сначала на девять ней, а после - еще на четыре. Прокуратура полагает, что это было сделано после того, как с министерством обороны связались представители Чху Ми Э, оказав тем самым давление на военных.

Ранее обыски прошли в министерстве национальной обороны, а также в домах бывшего помощника политика и неназванного офицера вооруженных сил страны.