Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу у берегов Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 181 км к юго-востоку от города Симода с населением примерно 26 тыс. человек, очаг залегал на глубине 118 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами не объявлялось.