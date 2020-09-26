Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу у берегов Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 181 км к юго-востоку от города Симода с населением примерно 26 тыс. человек, очаг залегал на глубине 118 км.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами не объявлялось.
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