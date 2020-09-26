Австралия призвала делиться вакциной от COVID-19
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал страны делиться успешно разработанными вакцинами от коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
"Обещание Австралии предельно ясно: если мы найдем вакцину, то поделимся ею. Это обещание, которое мы все должны дать", - отметил глава правительства.
Как сообщают "Известия", Моррисон также призвал провести международное расследование причин возникновения и распространения нового коронавируса. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы понять суть произошедшего и предотвратить повторение ситуации.
Премьер Австралии выразил надежду, что человечество извлечет урок из ситуации.
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