Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX

Китай официально присоединился к международному механизму COVAX, цель которого состоит в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"8 октября Китай и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) подписали соглашение об официальном присоединении к [международному механизму] COVAX", - приводит ее слова сайт МИД КНР. "Это важный шаг, который Китай предпринял для того, чтобы выполнить свое обещание сделать вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом", - указала дипломат.

По ее словам, "Китай поддерживает тесное взаимодействие с COVAX и позитивно настроен в отношении присоединения к механизму". "Несмотря на то, что КНР обладает достаточными производственными мощностями, а наши исследования и разработки в области вакцины от коронавируса вышли на международный высокий уровень, Китай все равно решил присоединиться к COVAX", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что "КНР предпринимает этот конкретный шаг для обеспечения эффективного распределения вакцин, особенно среди развивающихся стран, и надеется, что другие обладающие потенциалом для производства вакцин страны присоединятся к COVAX и поддержат этот механизм". "Китай будет укреплять сотрудничество в области вакцинации с соответствующими странами через COVAX, <...> а также будет развивать взаимодействие со всеми участниками механизма, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией, обеспечение безопасности и здоровья людей по всему миру", - резюмировала Хуа Чуньин.