Три человека пострадали в результате перестрелки на северо-западе Колумбии

По меньшей мере три человека получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на северо-западе Колумбии. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье днем в муниципалитете Итуанго (северо-западный департамент Антьокия). Двое неизвестных готовились осуществить заказное убийство, когда столкнулись с полицейским патрулем. В результате перестрелки между преступниками и представителями правоохранительных органов три человека получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование.